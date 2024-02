Pesaro Urbino, è emergenza siccità: Aset e Mms chiedono incontro ai sindaci e Aato

PESARO URBINO – Siccità prolungata, è allarme per l’estate. Tanto che il presidente di Aset Spa Paolo Reginelli e l’amministratore delegato di Marche Multiservizi Mauro Tiviroli hanno inviato una lettera congiunta al presidente e al direttore dell’AATO n.1 Marche Nord e ai sindaci serviti dal servizio idrico integrato delle due società.

«Stante la preoccupante fase di siccità prolungata e conclamata – si legge -, accompagnata da una ormai cronica mancanza di precipitazioni sia nevose che piovose, non possiamo di certo guardare al futuro immediato con serenità e disinteresse. Si parla di un 40% in meno di precipitazioni l’anno scorso e molto presto dovremo affrontare il problema siccità in maniera emergenziale. Alla luce inoltre di quanto emerso nella riunione della videoconferenza del 14 tenutasi dall’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Centrale in previsione della Conferenza Istituzionale Permanente del prossimo 6 marzo e della Conferenza Operativa programmata per il 29 febbraio, si ritiene urgente e necessario un incontro con l’assemblea dei sindaci dell’Aato 1 Marche Nord al fine di definire un Piano di interventi da proporre al Commissario straordinario per la siccità previa approvazione della programmazione provinciale e – concludono – conseguente inserimento in quella regionale».