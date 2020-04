Coronavirus, controlli a tappeto nel weekend: 124 persone multate

PESARO URBINO – Sono ben 124 le persone multate a cavallo tra il 17 e 19 aprile nella Provincia di Pesaro e Urbino per non aver rispettato le ordinanze in vigore per contrastare la diffusione del Coronavirus. A rendere noti i dati, il bollettino diffuso dalla Prefettura, secondo la quale sono state sanzionate 37 persone venerdì (su 1.513 verifiche), 41 nella giornata di sabato (su un totale di 1.104 controlli) e 46 domenica (su 702 verifiche). In due casi il verbale è stato doppio: oltre al mancato rispetto delle misure restrittive, si è aggiunta anche la denuncia per falsa dichiarazione.

Vale la pena sottolineare che, nonostante il numero non esiguo di multati, la percentuale dei trasgressori è comunque bassa: un fattore indispensabile per contrastare la diffusione pandemica e poter sperare al più presto che il governo alleggerisca il lockdown.

I controlli effettuati dalle autorità hanno anche riguardato le attività commerciali: ben 1271 esercenti sono stati sottoposti a verifica ma in nessun caso sono state contestate irregolarità.

Vale la pena rammentare ai cittadini che il mancato rispetto delle misure di contenimento è punito con la sanzione amministrativa che va da 400 a 3.000 euro; se il mancato rispetto delle misure restrittive avviene mediante l’utilizzo di un veicolo le sanzioni sono aumentate fino ad un terzo.