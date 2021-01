Pesaro-Urbino, controlli covid: 51 multe e tre gabiccesi minorenni fuori regione

Continuano i dispositivi delle forze dell'ordine. Chiuso anche un locale che effettuava un servizio non consentito

PESARO – Controlli per gli spostamenti covid, 51 le multe. Tra questi anche dei minorenni di Gabicce che hanno sconfinato in Romagna.

Sono continuate anche in questo ultimo fine settimana le attività di controllo sull’osservanza delle misure di contrasto e contenimento della diffusione del virus COVID-19 nel territorio di questa provincia.

Nelle giornate di sabato 23 e domenica 24 gennaio sono state controllate rispettivamente 391 e 314 persone.

Le violazioni amministrative contestate sono state 23 nella giornata di sabato e 18 la domenica. Nelle due giornate sono state inoltre controllate 435 attività commerciali (253 nella giornata di sabato, 182 in quella di domenica) con la contestazione di 3 illeciti ai relativi titolari e la chiusura provvisoria dell’attività.

La Prefettura continua a raccomandare l’osservanza delle norme finalizzate al contenimento dell’epidemia virale, ribadendo che la scrupolosa condotta di ciascun singolo individuo contribuisce alla tutela dell’intera collettività.

Controlli anche tra Riccione e Cattolica ad opera dei carabinieri della compagnia di Riccione. Dei 70 giovani controllati tra le giornate di sabato e domenica, solo 4 sono stati i sanzionati. Tre minori, quindicenni e un uomo classe ’82.

In particolare, a Cattolica, i Carabinieri hanno sorpreso i tre giovani di Gabicce e Morciano di Romagna, al di fuori del proprio comune di residenza senza un giustificato motivo, ma per il solo piacere di trascorrere un pomeriggio insieme nonostante i divieti imposti dal perdurare della zona arancione in Emilia Romagna.