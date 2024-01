Pesaro Urbino, case e ospedali di comunità: pioggia di milioni dal Pnrr

PESARO – L’Azienda sanitaria territoriale di Pesaro Urbino ha raggiunto tutti gli obiettivi previsti dal PNRR del 2023 in merito alle case di comunità, agli ospedali di Comunità e alle centrali operative territoriali.



«L’Azienda ha raggiunto con successo gli obiettivi del piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) 2023 – spiega il direttore Generale Ast Pu Nadia Storti – una serie di progetti sull’ampliamento e il potenziamento dei servizi ospedalieri di comunità, sullo sviluppo delle centrali operative territoriali e sull’implementazione di case di comunità. I target infatti prevedevano per le Casa di Comunità e gli Ospedali di Comunità la firma dei contratti con le ditte esecutrici entro il 31 dicembre 2023. Un passaggio importante che permetterà di fornire cure di alta qualità, accessibili e orientate alla comunità, un passo significativo verso la promozione della salute a livello locale. Dobbiamo continuare su questa strada cogliendo questa fondamentale opportunità che contribuirà a rafforzare ulteriormente le risorse e le strutture che contribuiscono al benessere dei cittadini di questa provincia».



In AST PU sono previste le nuove case di comunità di Fossombrone, Mondolfo e Pesaro Galantara. Le Case della Comunità all’interno del PNRR sono luoghi di prossimità e di facile individuazione, dove l’assistito può accedere per poter entrare in contatto con il sistema di assistenza sanitaria, un mezzo per garantire parità di accesso, prossimità territoriale e qualità dell’assistenza alle persone indipendentemente dall’età e dal loro quadro clinico. Anche per queste strutture sono stati firmati i contratti. Nello specifico per il Galantara Pesaro l’importo del finanziamento è di 2,5 milioni di euro. Lo scorso 21 dicembre si è attivava la ditta aggiudicataria dell’accordo quadro per i lavori in appalto integrato e si firmava il relativo contratto specifico. Per la Casa di Comunità di Fossombrone, l’importo del finanziamento è di euro 755mila euro, firmato con l’impresa esecutrice il 29 settembre scorso con consegna dei lavori prevista per metà febbraio. Per il comune di Mondolfo, l’importo è di 400mila euro, con il contratto firmato il 29 settembre 2023. E’ di prossima presentazione al comune di Mondolfo la pratica edilizia con la consegna dei lavori prevista entro gennaio.



«In merito agli Ospedali di Comunità, strutture che saranno il cuore della nuova programmazione sanitaria per potenziare e riorganizzare i servizi offerti sul territorio, migliorandone al contempo la qualità, l’Ast Pu ha in carico il percorso per la costruzione dell’ospedale di Mombaroccio, con un finanziamento di 4.8 milioni di euro di cui 3,6 milioni euro del PNRR e 1,2 milioni di coofinanziamento Regionale. I passaggi fondamentali sono stati quello dell’attivazione della ditta aggiudicataria dell’accordo quadro per i lavori in appalto integrato e in data 21.12.2023 si firmava il relativo contratto specifico. Anche per le Centrali Operative è stato centrato l’obiettivo per il 2023. Queste strutture sono concepite all’interno del PNRR, come strumenti organizzativi innovativi, con funzioni di coordinamento della presa in carico del cittadino/paziente e di raccordo tra servizi e soggetti coinvolti nel processo assistenziale nei diversi setting assistenziali, attività territoriali sanitarie e sociosanitarie, ospedaliere e della rete di emergenza urgenza. In Ast PU sono previste tre COT: una a Pesaro, una ad Urbino e una a Fano».



Per la COT di Urbino in Via Comandino, l’importo del finanziamento è di 173.075 euro. La consegna dei lavori con l’impresa esecutrice è stata effettuata lo scorso 27novembre e i lavori si concluderanno come entro il 31 marzo 2024.



Per la COT di Fano in via IX Novembre si parla di un importo di 173.075 euro. Lavori aggiudicati e contratto firmato con l’impresa sono relativi al 30 giugno 2023, mentra la consegna dei lavori verrà effettuata entro gennaio 2024 e termineranno entro marzo 2024.



Sulla COT di Pesaro di Via Alfano, l’importo è di 173.075 euro. I lavori sono stati aggiudicati con il contratto firmato lo scorso 30 giugno. E’ stata inoltre presentata al SUE del comune di Pesaro la pratica edilizia e la consegna dei lavori effettuata in data 11 dicembre con i lavori che andranno a concludersi entro marzo 2024, come previsto dal target PNNR.



«L’impegno da parte della giunta regionale sugli obiettivi del PNNR – spiega l’assessore Regionale alla Sanità Filippo Saltamartini – è determinata dal fatto che queste strutture contribuiranno a migliorare la salute dei nostri cittadini. La focalizzazione sui nostri ospedali di comunità, sul potenziamento delle centrali operative territoriali e sull’implementazione di case di comunità nel fornire servizi sanitari avanzati, mirati alle esigenze locali, va proprio nella direzione di supportare la salute e il benessere nella nostra regione, lavorando insieme per una sanità più vicina ai cittadini e ai loro bisogni di salute».