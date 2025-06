Pesaro, rivoluzione nei soccorsi: dodici nuove ambulanze con ecografi, GPS e tablet

PESARO – L’AST di Pesaro Urbino potenzia i servizi di emergenza-urgenza. Dodici nuove ambulanze all’avanguardia (undici già attive e una in consegna a breve) unite ad una strumentazione digitale e di comunicazione di ultima generazione. Un investimento di circa un milione e trecentomila euro nella sicurezza e nella salute dei cittadini della nostra provincia, riflettendo il costante impegno a garantire interventi rapidi, efficaci e con le migliori tecnologie disponibili.

«Le nuove ambulanze sono state selezionate per offrire il massimo in termini di tecnologia, sicurezza e comfort, sia per i pazienti che per i nostri equipaggi – spiega il Direttore Generale Ast Pu Alberto Carelli – Ogni dettaglio è stato studiato per ottimizzare l’efficienza degli interventi e migliorare le condizioni di trasporto in situazioni critiche».

I mezzi sono dotati di strumentazioni elettromedicali di ultima generazione. «A bordo, i nostri operatori troveranno monitor multiparametrici avanzati, defibrillatori con funzionalità complete (inclusi ECG e pacemaker), pompe a siringa e respiratori polmonari fissi – aggiunge Umberto Gnudi Direttore della Centrale – alla dotazione standard è stato aggiunto un secondo deibrillatore, semiautomatico, per l’utilizzo congiunto in condizioni di particolare complessità; un ecografo wireless, strumento fondamentale per effettuare diagnosi rapide e non invasive direttamente sul posto; e un videolaringoscopio di ultima generazione, che migliora significativamente la sicurezza e l’efficacia delle manovre di intubazione. Questi strumenti ci permettono di monitorare e stabilizzare i parametri vitali dei pazienti con estrema precisione, fornendo un trattamento intensivo già sul posto e durante il trasporto».

Inoltre per garantire interventi ancora più rapidi e coordinati, le ambulanze sono dotate di sistemi di navigazione GPS all’avanguardia e di tecnologia che permette una comunicazione fluida e in tempo reale con la Centrale Operativa. A supporto di ciò, sono stati acquistati 28 nuovi tablet, che faciliteranno la gestione delle informazioni sul paziente, la compilazione digitalizzata delle schede di intervento e lo scambio rapido di dati con la centrale e gli ospedali. Inoltre, per la gestione delle maxi-emergenze, la centrale si è dotata di quattro telefoni satellitari, garantendo comunicazioni sicure e ininterrotte anche in situazioni di grave criticità o in aree dove le normali reti potrebbero essere compromesse. Questo consente di ottimizzare i percorsi, condividere informazioni cruciali sul paziente e sul caso, e ricevere istruzioni immediate.

«Questi nuovi mezzi – conclude Gnudi – con la loro dotazione all’avanguardia e sistemi di comunicazione robusti, ci permetteranno di rispondere con ancora maggiore prontezza ed efficacia alle chiamate di soccorso, salvando vite e garantendo la migliore assistenza possibile fin dai primi istanti. Non si tratta solo un aggiornamento tecnologico, ma un chiaro segnale del nostro impegno nel continuare a elevare gli standard del soccorso preospedaliero nella provincia di Pesaro e Urbino. Siamo consapevoli delle sfide quotidiane che il nostro servizio affronta, dalla gestione delle emergenze più complesse alla copertura capillare del territorio, ma le nuove tecnologie possono aiutare notevolmente ad affrontare al meglio tutte le complessità del sistema».