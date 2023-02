Pesaro Urbino, un altro weekend a sciare sul monte Catria

Dodici chilometri di piste, seggiovia triposto e quadriposto ma anche il kinderland park per bambini

FRONTONE – Un fine settimana sulla neve dopo il sold-out dello scorso week-end ai 1400 metri del monte Catria. Centinaia e centinaia le persone da tutte le Marche ma anche dalla vicina Umbria e dalla Romagna hanno affollato il comprensorio montano.

La stazione sciistica torna a spalancare le porte per la gioia di tantissimi appassionati della montagna e degli sport invernali.

Per chi sceglierà il Catria a disposizione la seggiovia triposto e quella quadriposto, tutte le piste, comprese le sei nuove, per un totale di ben 12 chilometri, da cui godere un panorama di rara bellezza che spazia fino al mare Adriatico.

Completano la ricca offerta il rifugio Cotaline 1400 con bar, ristorante, dove degustare tante specialità enogastronomiche, e camere, e per la gioia dei più piccoli e delle loro famiglie il Kinderland Adventure Park, il parco giochi acrobatico sulla neve, unico nel suo genere in tutta la regione Marche.

Tanti i servizi offerti: scuola sci con maestri (in programma corso per principianti con gara finale); noleggio sci, ciaspole e snowboard; possibilità di escursioni. Sabato e domenica si potrà partecipare anche a delle meravigliose ciaspolate per godere di un paesaggi da favola, con guida professionista, con partenza dal rifugio alle 10.30 e possibilità di pranzo finale.

Per raggiungere il comprensorio la cabinovia, completamente al chiuso, che parte da 500 metri nel comune di Frontone per arrivare a 1400 metri.

Prima risalita alle 8.30.

Fondamentale, come sempre, rimanere aggiornati consultando il sito montecatria.com e le pagine social. In caso di bufera di neve e vento forte gli impianti resteranno chiusi.