PESARO – Uomo finisce in una scarpata: salvato dai vigili del fuoco. I pompieri sono intervenuti alle 13:45 circa in strada Ferriera a Pesaro per soccorrere una persona infortunatasi ad un arto inferiore in una scarpata.



La squadra giunta sul posto ha raggiunto l’uomo, immobilizzato l’arto traumatizzato e imbarellato la persona per il trasporto fino alla sommità dove è stato affidato al personale del 118 per il trasferimento all’ospedale di Pesaro.