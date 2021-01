Pesaro, un kit con microcamera e microfono per dire no alla violenza sulle donne

Il Soroptimist International Club ha donato una valigetta con strumentazioni sofisticate alla Polizia per raccogliere le denunce e incoraggiare le vittime a parlare

PESARO – Una valigetta con un computer portatile, collegato ad un sistema di registrazione audio-video dotato di software autonomo, scheda di acquisizione e microcamera ad altissime prestazioni.

È il dono che l’associazione Soroptimist International Club Pesaro ha fatto dono alla Polizia di Stato nell’ambito del Progetto Nazionale denominato “Una stanza tutta per sé”, il cui scopo è incoraggiare le donne che subiscono violenza a rivolgersi alle Forze dell’Ordine e sostenerle nel delicato momento della denuncia.

Si tratta di un kit comprensivo di sofisticate strumentazioni, da utilizzarsi a supporto della verbalizzazione. Permetterà al personale della squadra mobile di essere più operativi e professionali nelle più delicate fasi di accoglienza delle vittime.

Il progetto in argomento è stato oggetto di un protocollo d’intesa siglato lo sorso 25 novembre in occasione della Giornata Internazionale per l’Eliminazione della Violenza Contro le Donne, dal Capo della Polizia – Direttore Generale della P.S. Prefetto Franco Gabrielli e dai rappresentanti dell’associazione Soroptimist International, mirato a promuovere l’importante iniziativa.

In tale contesto, nella mattinata di sabato la Presidente del Soroptimist International Club di Pesaro Patrizia Bontempelli ha consegnato al Questore di Pesaro Urbino Michele Todisco la valigetta.

Si tratta di un valido ausilio investigativo che permetterà, laddove necessario, agli inquirenti di raccogliere le testimonianze delle vittime di atti persecutori in tempi più brevi, contribuendo così a ridurre al minimo il loro disagio.