Pesaro, Umberto Carriera acquista e riapre il Mirò bar. «Creo posti di lavoro»

PESARO – Passato il biennio pandemico, Umberto Carriera torna ad investire in città: ha appena rilevato e riaperto il “Bar Miro’” in Via Mameli. L’imprenditore noto per la sua battaglia contro i Dpcm che imponevano limitazioni ai locali e leader del movimento “Ioapro”, è pronto a una nuova avventura dopo i vari ristoranti sparsi tra Pesaro e l’entroterra.

Cinque i nuovi posti di lavoro previsti nella nuova attività che si concentrerà prevalentemente sulle piadine fatte in casa ma funzionerà anche da bar per colazioni e aperitivi, fin dalle prime ore del mattino.

L’assunzione di un fattorino, permetterà la consegna a domicilio in tutta la città durante l’orario di apertura (7:30-21:30).

«Tutto ci fa pensare che il periodo difficile per le attività di ristorazione e bar sia alle spalle – spiega Carriera – Mi rende felice ridare vita ad un locale chiuso da troppo tempo. Importante tornare ad investire e creare nuovi posti di lavoro».