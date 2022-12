Pesaro, Udc: si è dimesso Delvecchio. «Il partito non può essere una SRL in mano a pochi»

FANO – Davide Delvecchio ha lasciato ufficialmente l’Udc. A comunicare l’addio è stato lo stesso Commissario Provinciale UDC di Pesaro e Urbino motivando così la sua decisione: «Lo scorso 1° dicembre per coerenza con l’attività politica testimoniata in questi anni e per il rispetto che ho sempre nutrito verso lo Scudo Crociato, ho comunicato al segretario nazionale Lorenzo Cesa le mie dimissioni dall’incarico di commissario provinciale Udc di Pesaro e Urbino e dall’Udc come partito. Prendo semplicemente atto che il progetto politico Udc Unione di Centro non esiste più, è stato accantonato, per scelte politiche, legittime ma non condivisibili».



«Aderire con una fusione a freddo al progetto Noi Moderati – sottolinea Davide Delvecchio – è stato un gravissimo errore politico, per un partito che da solo aveva 18 consiglieri regionali in Italia ed è presente anche nella Regione Marche. Sono stato tra i promotori del progetto politico Udc nel nostro territorio, ma passate le elezioni politiche, da oltre 2 mesi, non solo non si è voluto prendere atto del fallimento del progetto Noi Moderati ma addirittura si è voluto dare una legittimità parlamentare alla Camera ed al Senato, costituendo i gruppi Noi Moderati, senza comprendere la contrarietà politica dei dirigenti di partito in tutta Italia. Il partito non può essere una srl in mano a pochi, deve avere una prospettiva politica, l’Udc non ha più neppure una agibilità partitica per potere affrontare le prossime sfide elettorali, per questo motivo con grande dispiacere personale confermo la mia decisione».



Una scelta che non è stata commentata ancora dagli alti vertici e dagli altri compagni di partito che in questi anni ne hanno condiviso ideali e lotte.