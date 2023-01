Pesaro, ubriaca al pub minaccia i carabinieri di farsi giustizia tramite amici mafiosi

PESARO – Importuna i clienti al pub, minaccia i carabinieri e finisce la serata in manette.

Nella notte tra sabato e domenica una quarantenne pesarese è entrata in un pub di viale Trieste e ha iniziato a infastidire non solo i clienti, ma anche un dipendente con cui ha avuto una discussione. E sarebbe persino volato uno schiaffo.

Il suo stato di alterazione psicofisica dovuta al consumo di alcol era evidente. Così sono stati chiamati i carabinieri che hanno cercato di calmarla. Ma lei per tutta risposta, alla vista delle divise, ha iniziato a inveire e insultare i militari che volevano chiederle i documenti per identificarla. Lei si è divincolata e ha spinto i carabinieri, ma non è tutto. Li ha persino minacciati dicendo di avere conoscenze negli ambienti mafiosi e che avrebbe chiamato queste persone per farla pagare ai carabinieri e farsi giustizia da sola.



Finito lo show, i carabinieri l’hanno arrestata per resistenza a pubblico ufficiale e minacce. La donna ieri è comparsa davanti al giudice che ha convalidato l’arresto e rimesso in libertà la donna. L’avvocato ha chiesto i termini a difesa, l’udienza è stata rinviata.