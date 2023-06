Pesaro, tutto pronto per “Calicity. L’estate in un sorso”

In Via Castelfidardo la terza edizione del festival enogastronomico dedicato alle Cantine della Provincia di Pesaro e Urbino e agli esercizi commerciali presenti nella via

PESARO – Sabato 3 giugno aprirà i battenti l’evento enogastronomico dell’estate pesarese “Calicity. L’estate in un sorso”. I banchi d’assaggio attivi dalle ore 18.00 saranno quest’anno lungo la centralissima via Castelfidardo, con coinvolgimento delle vie Mazzolari e Mazza con un caleidoscopio di iniziative curate dagli operatori commerciali di quelle vie.

Oltre alla location, tra le novità di quest’anno il concerto della Band di Joe Castellani, la diretta di Radio Incontro e la presentazione del libro “Culture di Vigna” nel giardino del Ristante Volta della Ginevra, alla presenza dei due autori: il giornalista Davide Eusebi e il sommelier Otello Renzi. La forza di questa iniziativa è costituita dal ricco patrimonio enologico della provincia, un territorio bellissimo tra collina e mare, costellato di Aziende Agricole che si nutrono del favore di un paesaggio d’incanto a cui affiancano passione, innovazione e rispetto per i cicli della natura. La nostra viticoltura gode di un momento particolarmente favorevole in termini di qualità e per questo, i nostri vini, iniziano ed essere sempre più apprezzati in tutto il paese. Le aziende agricole coinvolte nel progetto sono per la maggioranza a conduzione familiare, con produzioni non elevate e la raccolta dell’uva ancora eseguita a mano. In questo senso fare vino è un azione culturale, un modo per affermare trasversalmente la nostra cultura territoriale.

I vitigni coltivati dai protagonisti di Calicity, tra autoctoni e internazionali sono per lo più: biancame, albanella, chardonnay, pinot nero, sangiovese, montepulciano, incrocio bruni, famoso, aleatico. Le denominazioni sono diverse in base alle zone di produzione ma il comune denominatori delle etichette di tutte le 24 cantine è l’elevata qualità e la piacevolezza del sorso. Calicity 2023 animerà le vie del centro fino alla mezzanotte, l’acquisto del ticket di degustazione a 15 euro, permetterà l’utilizzo di quattro tagliandini, validi per l’assaggio di altrettanti vini, il solo ingresso alla manifestazione è invece gratuito. In degustazione oltre 80 etichette, per la maggior parte biologiche, tra vini fermi e Spumanti Metodo Classico e Metodo Martinotti. Insomma uno spettacolo di calici da degustare e grazie alla presenza dei vignaioli anche da raccontare.

L’evento curato da Comune di Pesaro e Riviera Banca con la collaborazione di Apahotel, Confcommercio, Confartigianato, Cna e Siprem ha come obiettivo la promozione e valorizzazione delle eccellenze enologiche della provincia di Pesaro Urbino e delle attività del nostra città. Le cantine aderenti a Calicity sono:

La Collina delle Fate Bartolacci De Leyva Lucarelli Roberto Terracruda Fattoria Villa Ligi Conventino Monteciccardo Fiorini Laila Libenzi Tenuta Barbarossa Selvagrossa Bruscia Cantine Pisaurm SorRico Pagliari Gabriele Morelli Claudio Tenute Santi Giacomo e Filippo Di Sante Veggiari Cignano Winery Vitali Bucchini Mariotti Cesare Aniballi

I punti di Ristoro di Calicity sono: Ristorante Volta della Ginevra, Ristorante Il Cigno Bianco e Taverna Zongo.