Pesaro, tutti in piazza per l’ultimo dell’anno con tributo alla Carrà e Dino Gnassi. Ma attenzione ai divieti

PESARO – Si festeggia la notte di fine anno in piazza del Popolo con musica live anni 60/70/80/90. Ecco il programma e tutto quello che c’è da sapere anche in merito all’ordinanza relativa ai fuochi d’artificio e ai divieti.

Musica con la Band di Dino Gnassi Corporation del Maurizio Costanzo Show e un tributo speciale all’intramontabile e meravigliosa Raffaella Carra, realizzato da Claudia Celi e le bravissime ballerine.

Ecco il programma completo:

Si inizierà alle 21 con la musica e il divertimento grazie al djset sul rinnovato palco della Biosfera. Alle 23 al via alla musica dal vivo con la Band di Dino Gnassi Corporation del Maurizio Costanzo Show (attualmente impegnato con l’Orchestra Paolo Belli per Telethon su Rai 1), formata da sette elementi con sezione di fiati, per suonare il meglio degli anni 60/70/80/90. Alle 23.30 inizia la Fiesta! Le iconiche canzoni di Raffaella Carrà faranno ballare tutte le generazioni ed entrerà in “pista” la fantastica Claudia Celi, nei panni della Carrà, con un corpo di quattro ballerine per un divertentissimo show. Dopo il countdown assieme alle istituzioni del territorio, continuerà il divertimento con la musica di Carrà, assieme alla band di Dino Gnassi e, dall’1 all’1.30, djset per la “discoteca” in piazza.

Per godersi una serata in sicurezza – per i partecipanti e gli amici a 4 zampe – sono state emanate tre ordinanze previste, in particolare, per lo svolgimento della notte di Capodanno in piazza del Popolo. Con la prima ordinanza, il Comune dispone dalle ore 19.00 del 31/12/2024 alle ore 05.00 del 01/01/2025, in piazza del Popolo, il divieto di vendita per asporto di bevande di qualsiasi genere contenute in bottiglie/contenitori e bicchieri di vetro e in alluminio. È, altresì, vietato l’utilizzo e la detenzione di bottiglie/contenitori e bicchieri di vetro e alluminio, per il consumo di bevande. Le violazioni alla presente ordinanza sono punite con una sanzione da 50 a 300 euro, e comporta la segnalazione all’Autorità Giudiziaria.

Con la seconda ordinanza, il Comune dispone dal 31 dicembre 2024 al 6 gennaio2025il divieto di far esplodere fuochi d’artificio, petardi, “botti” e giochi pirici di qualsiasi genere in piazza del Popolo, nelle vie limitrofe, negli ospedali e case di cura. Le violazioni del dispositivo della presente ordinanza sono soggette a confisca dell’oggetto e all’applicazione della sanzione amministrativa di 150 euro. La suddetta ordinanza è stata emanata per preservare l’incolumità e il benessere di tutti i partecipanti del Capodanno in piazza e degli amici a 4 zampe.

Con la terza ordinanza, il Comune dispone dal 31 dicembre 2024, ore 16, alla fine della manifestazione di Capodanno, la modifica della viabilità con il divieto di sosta in via Largo Mamiani e divieto di transito nelle seguenti vie del centro storico: piazza del Popolo (dove ci sarà l’accesso pedonale attraverso i varchi autorizzati), via Rossini (tratto compreso tra largo Aldo Moro e piazza del Popolo), via Gavardini (transito consentito per gli autorizzati che devono raggiungere i garage di via delle Zucchette/via Gavardini), via Giordano Bruno (tratto compreso tra via Abbati e piazza del Popolo eccetto i residenti autorizzati con uscita obbligatoria da via del Fallo), via Branca e via Pedrotti. Inoltre, in via Gavardini ci sarà la deroga al senso unico per gli autorizzati del garage di via delle Zucchette/Gavardini/Baldassini e in via Caviglia la direzione obbligatoria a sinistra.

I festeggiamenti continueranno poi con la festa della Befana, 3-5- 6 gennaio: tante iniziative per la vecchietta più amata d’Italia. Si parte venerdì 3 gennaio, alle 16.30 ai Musei Civici, con l’iniziativa “Indovina dov’è la Befi”, dedicata ai bambini tra i 5 e gli 11 anni (info e prenotazioni 0721387541). Il 5 gennaio, dalle 14 alle 24 “La Befana di via Cavour”, locali aperti con caldarroste e vin brûlé, musica, street performance, live show e trucco gratuito. Lunedì 6 gennaio alle 16 in piazza del Popolo, “Il gioco dei 4 Camini”, attività di animazione per bambini.