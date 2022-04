Pesaro, tutti cercano Luna: il lagotto scomparso da Cattolica

PESARO – Alla ricerca di Luna, un cane di razza Lagotto scomparso da Cattolica qualche giorno fa. Gli avvistamenti sembrerebbero far credere che possa essere nel pesarese.

L’appello circola sui social. «Ha circa 7/8 mesi, è scappata un po’ di giorni fa da Cattolica, il proprietario l’aveva appena presa, la stava giusto scaricando dalla macchina e gli è scappata. Ha girato per giorni a Montecchio poi si è spostata verso la zona industriale di Case Bruciate»

Luna, il lagotto scomparso

Sarebbe stata vista al Rossini Center in via Gagarin fino ad arrivare al porto di Pesaro. Da lì sarebbe risalita per la Nazionale e l’ultimo avvistamento è a Cattabrighe sulla ferrovia direzione Cattolica. Il timore è che non conoscendo da molto il proprietario e le zone, possa continuare a vagare a lungo. Sono stati avvisati, la stradale, la capitaneria di porto, i vigili del fuoco e anche la Polfer.