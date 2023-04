Pesaro, +20% di turisti nelle vacanze di Pasqua. Apa Hotels: «Destagionalizzare con i convegni»

PESARO – Sono state festività pasquali molto positive quelle che si sono appena concluse. In attesa di numeri ufficiali sulle presenze l’Associazione pesarese degli albergatori, grazie anche ai tornei sportivi di pallacanestro che si sono svolti in città, registra un +20% di presenze rispetto allo stesso periodo del 2022.

«E’ stata una Pasqua molto positiva – premette il presidente di Apa Paolo Costantini – Numeri incoraggianti che ci lasciano ben sperare in vista dell’arrivo della stagione estiva. Quasi l’80% delle strutture ricettive presenti in città ha aperto e dunque possiamo dire che il sistema dell’accoglienza pesarese si è fatto trovare pronto al primo appuntamento della stagione turistica. Sarebbe fondamentale, per spingere verso quella destagionalizzazione auspicata da istituzioni e operatori economici che consentirebbe a noi albergatori di tenere aperto più a lungo, programmare un calendario eventi che anche a Maggio sia in grado di portare presenze in città».

A fare da traino è stato lo sport coi tornei di basket. «Molto bene, ma crediamo che sarebbe utile puntare ulteriormente sulla convegnistica valorizzando al massimo le strutture di cui dispone Pesaro. In tal senso riteniamo che il nuovo Palazzetto di viale dei Partigiani sia fondamentale per destagionalizzare la nostra offerta turistica: un’opera molto attesa da tutti gli imprenditori del comparto turistico che continuano a credere e ad investire su Pesaro e le sue potenzialità». Il presidente di Apa esprime soddisfazione per l’avvio dei lavori, previsto nelle prossime ore, per la realizzazione del nuovo piazzale D’Annunzio. «Un progetto di restyling attesto da tutti gli operatori che riqualifica quel tratto di lungo mare – conclude il presidente di Apa Paolo Costantini – E’ molto importante ora che venga rispettato il cronoprogramma dei lavori in modo da farci trovare pronti per l’estate».