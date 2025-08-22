Pesaro, truffe telefoniche e di trading: c’è chi ha perso migliaia di euro

PESARO – Allerta frodi informatiche con finte attivazioni di servizi telefonici.Tanto che in questura sono arrivate varie segnalazioni da parte di utenti e cittadini. Ci sono state denunce per falsi investimenti di trading remunerativi con persone che hanno perso migliaia e migliaia di euro.

Come moltissimi utenti possessori di smartphone avranno avuto modo di constatare infatti, continuano ad arrivare anche negli ultimi giorni messaggi non richiesti e improvvisi, che chiedono di effettuare verifiche o inserimenti, o che comunicano l’attivazione di servizi.

La questura segnala quelli che sono stati riscontrati maggiormente in questo territorio provinciale nell’ultimo periodo e che si ritengono essere tentativi di truffe e phishing. Si tratta di un attacco che consiste nell’inviare email o messaggi con lo scopo di spingere le vittime a cadere nella trappola dei cyber criminali. Spesso lo scopo è di portare gli utenti a rivelare informazioni bancarie, credenziali di accesso o altri dati sensibili così da poter accedere ai conti correnti e ai soldi.

In questi giorni quelli più comuni sono: “confermiamo l’avvenuta attivazione del gestore telefonico”. Poi ci sono gli invii di SMS che sembrano provenire da PAGOPA. Ecco che l’utente rischia di pagare perché spaventato da qualche addebito o ingiunzione.Segnalate anche pubblicazioni sui social di falsi lavori che consistono nel recensire con un MI PIACE dei video su youtube o dei prodotti in cambio di compenso. Il compenso non arriva mai e la parte offesa invia del denaro.

Infine pubblicità sui social di falsi investimenti di trading. La polizia infatti precisa che anche in questa provincia, recentemente, sono stati denunciati casi di falsi investimenti di trading che hanno portato le vittime a perdere decine di migliaia di euro. E’ necessario pertanto avere la massima attenzione. L’avere dimestichezza con lo smartphone e del suo utilizzo non significa essere esenti da rischi, anche se si è giovani.