Pesaro, truffe on line: assolta una 50enne pesarese

PESARO – Era finita a processo per il reato di truffa aggravata online: assolta una 50enne di origine tedesca e residente a Pesaro. La donna, che aveva in carico più denunce per truffa realizzate sempre attraverso la rete internet, è stata difesa dagli avvocati Antonino Castorina e Davide Barillà del Foro di Reggio Calabria. Nelle ipotesi dell’accusa sostanzialmente si sarebbero realizzate varie vendite di prodotti online tramite un noto portale senza che i prodotti di fatto venissero consegnati agli acquirenti. Dopo una serie di denunce e indagini volte a ricostruire le condotte contestate non sono emersi indizi a sufficienza per dimostrare la penale responsabilità della donna. L’assoluzione è stata disposta dal giudice con parere favorevole del pm alla luce del fatto che mancava la prova della sua responsabilità.