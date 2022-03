Pesaro, trovato morto nella camera dell’hotel per overdose

PESARO – Trovato morto nella sua camera d’albergo. Si tratta di un 32enne lombardo rinvenuto lunedì mattina intorno alle 10,30 all’interno di una camera dell’hotel San Marco a Pesaro.

Un membro dello staff dell’hotel ha dato l’allarme al 118 che una volta sul posto non ha potuto fare altro che decretarne il decesso. La morte sarebbe dovuta a una overdose da eroina e risalirebbe alla sera prima. Il ragazzo ha accusato un malore e senza le giuste cure non ce l’ha fatta.



Il 32enne era arrivato domenica sera in città per incontrare la fidanzata, una ragazza residente a Tavullia. Proprio la donna ha allertato i carabinieri non avendo da ore notizie del compagno.



I militari hanno subito iniziato le ricerche ma la telefonata giunta dall’albergo ha acceso un faro su quanto potesse essere accaduto. Le indagini sono volte a rintracciare gli ultimi contatti della vittima per capire chi possa aver venduto la partita di eroina.