Pesaro, trovato con l’hashish e tutto il necessario per il confezionamento: arrestato

PESARO – Fermato per un controllo e lo trovano in possesso di droga. Si tratta di un 26enne pesarese già noto per precedenti legati allo spaccio di sostanze stupefacenti.

I carabinieri gli hanno imposto l’alt in un normale controllo in strada. Ma di lì a poco è emerso che il ragazzo aveva con sé 6 grammi di hashish. Così i militari sono voluti andare a fondo e hanno esteso la perquisizione a casa. Qui hanno trovato altri 11 grammi di stupefacente oltre al solito bilancino di precisione e tutto il necessario per il confezionamento delle dosi.

Il giovane, anche per via dei precedenti, è stato arrestato. Giudicato con rito direttissimo in tribunale a Pesaro, ha patteggiato a 7 mesi con 1.000 euro di multa. Pena sospesa.