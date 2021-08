Pesaro, trovato con gli amici in piena notte: ma ha una misura di prevenzione

Si tratta di un 42enne, anche con precedenti per droga. L'uomo a seguito dei maltrattamenti in famiglia non può uscire di notte, dalle 23 alle 7 di mattina. Arrestato dalla polizia ha patteggiato

PESARO – Trovato sul lungomare alle 3,30 di notte, ma ha una misura di sorveglianza speciale. Arrestato.

Durante una serie di controlli la polizia si è imbattuta in un 42enne di Pesaro che stava trascorrendo la serata con gli amici. Dopo un controllo approfondito, i poliziotti hanno scoperto che l’uomo era gravato da una misura di sorveglianza speciale. In pratica non può uscire di casa dalle 23 alle 7 come conseguenza dei maltrattamenti in famiglia. Era scattato il codice rosso e l’obiettivo della misura è evitare che durante la notte possa avvicinare la ex compagna, un provvedimento di contrasto ai reati della famiglia della violenza di genere. L’uomo, era già gravato di precedenti penali per droga.



Un rapporto con l’ex convivente caratterizzato da violenza, tanto che è in piedi un procedimento penale. Non solo botte, ma anche litigi causati dall’abuso di alcol e minacce di morte.



Il 42enne è stato arrestato per non aver rispettato la misura di prevenzione. Dopo la direttissima, l’uomo ha patteggiato a 6 mesi ed è stato rimesso in libertà, con l’obbligo di ottemperare alla misura di prevenzione. Non può uscire per nessun motivo dalle 23 alle 7.