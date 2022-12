Pesaro, trovata morta in casa il giudice Francesca Ercolini

PESARO – Il giudice Francesca Ercolini, 51 anni, è stata trovata morta in casa nella tarda mattinata di Santo Stefano. Era presidente della sezione civile del Tribunale di Ancona.

Abitava in zona mare, in via Battisti, ed era sposata con l’avvocato pesarese Lorenzo Ruggeri. La scoperta del corpo è stata fatta dai familiari al loro rientro in casa. All’arrivo del 118, non c’era più nulla da fare. Il cuore aveva cessato di battere malgrado i tentativi di rianimazione.

Sul posto la polizia per accertare le cause ma si esclude una violenza esterna. Era apprezzata nel suo lavoro sia dai cittadini che dai colleghi per la disponibilità e professionalità. Era impegnata come presidente nel ruolo di coordinamento ma trattava anche fallimenti ed esecuzioni immobiliari.