PESARO – Troppi giovani nel locale, scatta la multa. E le indagini continuano per capire se ci sono state somministrazioni di alcolici a minorenni.

Nella serata di sabato, personale della polizia locale ha svolto servizi di controllo e vigilanza nelle aree della

movida, tra viale Trieste e Sottomonte lungo la pista ciclabile. I locali controllati che svolgevano

intrattenimento musicale, non hanno subito contestazioni. Le attività erano conformi ai protocolli di gestione

per il contenimento della pandemia e la collaborazione con i gestori ha permesso di porre attenzione su

situazioni che potevano essere ulteriormente migliorate.

In un unico caso il controllo ha fatto emergere modalità organizzative non conformi che favorivano

assembramenti. Era in corso una festa con notevole affollamento di ragazzi, per lo più minorenni, senza che

fosse prestata attenzione alle distanze interpersonali ed alle mascherine. Il locale è stato sanzionato (€400)

e l’attività immediatamente interrotta. Non è stato necessario provvedere alla chiusura cautelare, poiché vi

provvedeva direttamente il gestore.

L’affluenza dei minori stava procurando diversi problemi agli stabilimenti balneari vicini, talvolta vittime di danneggiamenti. Sul locale sono in corso approfondimenti anche perché sono state ravvisate irregolarità nella somministrazione di alcolici ai minori. In queste ore si arriverà a definire eventuali sanzioni.

I controlli saranno ripetuti tutti i weekend di Agosto, per evitare che intrattenimenti musicali sfocino in

trattenimenti danzanti con rischio per la diffusione del virus tra la popolazione più giovane, maggiormente

esposta per carenza di vaccinazioni.