Pesaro al TreeArt Festival 2025 di Buttrio: pratiche ambientali del Comune esempio nazionale

PESARO – Le buone pratiche di sostenibilità del Comune di Pesaro protagoniste al TreeArt Festival 2025 di Buttrio, la quattro giorni di incontri, mostre, tavole rotonde, che hanno messo al centro l’arte e la scienza al servizio della natura. Come spiegato dall’assessora all’ambiente Maria Rosa Conti, «il Comune ha condiviso strategie e soluzioni basate sulla natura (nbs Sponge cities) per affrontare le sfide poste dal cambiamento climatico, un approccio che integra ecologia, salute pubblica ed economia. Con orgoglio abbiamo presentato un progetto avviato a maggio 2023, con FEVer – Funzioni Ecologiche del Verde, sviluppata insieme al professor Fabio Salbitano, una strategia che mira a valutare i benefici ecologici, sociali ed economici offerti dagli spazi verdi urbani per farne elementi utili a svolgere funzioni ecologiche (es. assorbimento di CO2, regolazione del ciclo dell’acqua, mitigazione del clima) a socio-sanitarie (benessere psico-fisico, diminuzione dello stress, sviluppo cognitivo nei bambini, etc)». Durante l’intervento, le referenti dell’Ufficio Ambiente Elisa Morri e Lara Gea Valsecchi hanno illustrato due progetti, molto importanti, messi in campo dal Comune di Pesaro. «Il primo – spiega Conti – è quello del “Parco della salute” al Miralfiore, uno tra i primi progetti sperimentali in Italia, sul quale vorremmo investire ulteriormente. I 23 ettari del Parco, a 5 minuti di passeggiata da piazza del Popolo, accolgono un bosco storico, un’area giochi per bambine e bambini inclusiva, un punto ristoro, un anfiteatro e l’area dei laghetti. Con questa nuova iniziativa abbiamo ampliato le sue funzioni, aggiungendo quelle della valorizzazione ecosistemica e della tutela della salute a quelle ludiche, culturali e ambientali-naturalistiche, con l’auspicio di fare sempre meglio negli anni a venire. Il Miralfiore è dunque un “Parco della salute” accessibile a tutti, un vero e proprio rifugio climatico a cielo aperto. Invece di edificare spazi condizionati energivori, oggi possiamo affermare che un albero di 30 anni produce “climatizzazione” naturale h24, ma senza consumo energetico e senza emissioni».

Il Comune ha inoltre presentato un’altra esperienza significativa di rigenerazione urbana e ambientale: la trasformazione dell’area ex-AMGA, «ex sito industriale bonificato attraverso una tecnica innovativa di fitobonifica naturale, che ha permesso di convertire un suolo contaminato in un polmone verde nel cuore della città. Grazie all’uso di piante “speciali” e tecnologie naturali, l’area è oggi uno spazio pubblico che unisce rigenerazione ecologica e sociale, offrendo bellezza, vivibilità e biodiversità. Con il Parco della Salute e il progetto ex-AMGA Pesaro dimostra che è possibile combattere il caldo estremo e il degrado ambientale con la natura stessa. Il nostro è un modello replicabile a livello nazionale: una buona pratica concreta e sostenibile, che guarda al futuro», ha concluso Conti. Con la presenza al TreeArt Festival 2025, il Comune di Pesaro conferma la sua vocazione di “città laboratorio” per un’ecologia urbana avanzata, dove gli alberi e gli spazi verdi non sono più solo arredo, ma infrastrutture fondamentali per la salute e la qualità della vita.