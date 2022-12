Pesaro, tre volte a settimana dalla Romagna per consegnare la cocaina: arrestato

PESARO – Il personale della Polizia di Stato in servizio alla Squadra Mobile di Pesaro, a conclusione di una mirata attività d’indagine, ha arrestato un cittadino albanese di 27 anni, residente a Rimini, per il reato di spaccio e detenzione a fini di spaccio di sostanza stupefacente.

L’attività veniva avviata grazie allo spunto investigativo di un appartenente alla Polizia Locale il quale libero dal servizio aveva notato un incontro, ritenuto quantomeno sospetto, tra un giovane pesarese e altro individuo del quale annotava il numero di targa del veicolo, informando nel contesto la Squadra Antidroga di questa Questura.

La successiva attività d’indagine e il monitoraggio dell’auto ha permesso di rilevare, infatti, che lo straniero era solito spostarsi con la sua vettura, due/tre volte a settimana, dalla vicina Romagna sino a Pesaro, permanendovi per circa una mezzora, dove incontrava e riforniva, visto quanto osservato e poi riscontrato, di cocaina i suoi clienti locali.

Nel tardo pomeriggio dello scorso mercoledì 7 dicembre gli agenti, ritenendo che lo straniero, in vista del lungo ponte festivo quando la richiesta di droga aumenta, stesse per movimentare dello stupefacente, lo hanno atteso in questo centro, bloccandolo all’interno della sua vettura.

Nella circostanza l’uomo è stato trovato in possesso di 2 involucri di cocaina, per un totale di 7 grammi circa. L’ulteriore attività compiuta ha permesso di accertare e riscontrare che anche le precedenti visite a Pesaro erano finalizzate unicamente ai rifornimenti di cocaina dei clienti di questa città. Di conseguenza il 27enne è stato arrestato.

Nella mattinata odierna l’Autorità Giudiziaria pesarese, convalidato l’arresto, ha condannato lo straniero alla pena di 10 mesi di reclusione e euro 2.000 di multa senza la concessione della pena sospesa atteso che tale beneficio era stato già concesso in precedenti condanne.