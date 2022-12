Pesaro, si introducono in tre scuole in cerca di spicci: danni ma il furto va a vuoto

PESARO – Forzano le porte e rompono vetri, tre scuole finite nel mirino dei vandali o presunti ladri.

I fatti sono avvenuti nella notte tra venerdì e sabato 17 dicembre e sono stati denunciati ai carabinieri che stanno portando avanti le indagini per risalire ai responsabili.

Potrebbe trattarsi di ragazzi, o di balordi. Ma non di ladri esperti perché hanno tentato di arraffare gli spicci dei distributori automatici di merendine e bevande, ma i colpi sono andati a vuoto.



Si sono introdotti alla scuola Brancati, all’Istituto Benelli e al liceo Mamiami, forzando maniglie e in un caso rompendo una finestra. Quasi certamente si tratta della stessa banda che ha scelto le scuole come obiettivo. Comunque sono andati via a mani vuote. Non hanno preso attrezzature o computer.

I carabinieri stanno indagando al momento contro ignoti per tentato furto aggravato e danneggiamento. Verranno visualizzati i filmati delle telecamere di videosorveglianza per capire se il balordo o i balordi sono finiti nell’obiettivo.