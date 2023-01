Pesaro, tre passanti si gettano in mare per salvare una donna

PESARO – Si getta in mare alla Palla di Pomodoro, salvata da tre coraggiosi passanti.

Si tratta di una 60enne pesarese che attraversa un momento di difficoltà. Era entrata in mare spinta dalla disperazione poi, quando le correnti l’hanno trascinata al largo, l’istinto di sopravvivenza è stato più forte e ha reagito. Era il giorno dell’Epifania e la temperatura esterna era sopra i 5°, più o meno come quella in mare.

In tre si sono tuffati e l’hanno agganciata portandola poi sulla scogliera e affidandola alle cure del personale sanitario che l’ha trasferita al San Salvatore dove si trova ricoverata in prognosi riservata ma non in pericolo di vita.

Nel frattempo dal piazzale della Libertà si era formato un capannello di gente sempre più numeroso e insieme a spettatori attoniti affacciati sul mare erano arrivati i soccorsi, con i medici del 118, la capitaneria e la squadra dei vigili del fuoco che aveva raggiunto il posto da un intervento nel vicino viale della Repubblica. E mentre anche i pompieri si preparavano a entrare in acqua con il personale che indossava una muta specializzata.