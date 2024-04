Pesaro, tre neopatentati positivi all’alcol e guida col telefonino: 63 multe della polizia stradale

PESARO – Guida col telefonino, neopatentati con tassi alcolemici oltre la norma. Controlli e contestazioni.

Gli operatori della sezione polizia stradale di pesaro, nell’ambito dei servizi di repressione al contrasto della guida in stato di ebbrezza e sotto l’influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope, nello scorso fine settimana hanno intensificato i controlli nelle zone frequentate dai giovani ed in ambito autostradale. Tre neopatentati sono risultati positivi all’alcol, un giovane è stato trovato con un tasso alcolemico non superiore a 0,80 g/l ed un altro con tasso superiore a 1,50 g/l, oltremodo pericoloso per la guida in sicurezza. Per quest’ultimo è scattata la denuncia penale all’Autorità Giudiziaria senza il sequestro del veicolo, poiché risultato intestato a persona estranea al reato.

Una persona di circa 42 anni alla guida di un furgone è stata sorpresa con un quantitativo di droga per uso personale (hashish ed uno spinello confezionato). È scattato il sequestro della sostanza stupefacente, il ritiro della patente di guida e la segnalazione all’autorità amministrativa per i successivi provvedimenti legati alla verifica del possesso dei requisiti psico-fisici per il mantenimento del titolo di guida.



L’attenzione dei controlli è stata rivolta anche alla verifica dell’utilizzo della cintura di sicurezza ed all’uso del telefono durante la guida. Complessivamente sono state controllate 265 persone, contestate 63 infrazioni, rilevati 6 incidenti stradali, ritirate 5 patenti e decurtati 137 punti.

I controlli per il contrasto alla guida in stato di ebbrezza o sotto l’influenza di sostanze stupefacenti continueranno in maniera incessante per tutto il mese. Venerdì 19 aprile sarà programmata una giornata di controlli a tappeto mediante l’utilizzo di autovelox e telelaser di ultima generazione nell’ambito della campagna Speed Marathon, iniziativa europea di sensibilizzazione contro l’eccesso di velocità, cui ha aderito la Polizia Stradale Italiana. L’obiettivo è quello di incrementare i livelli di sicurezza sulle strade e ridurre il numero di vittime da incidente stradale.