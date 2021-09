Pesaro, tre furti in appartamento: i proprietari erano in casa

PESARO – Tre colpi in appartamento a distanza ravvicinata, coi proprietari che erano persino in casa.

Il primo colpo è avvenuto dopo le 20 di mercoledì 22 settembre, in una abitazione in via Gandhi. Qui i ladri si sono arrampicati sul balcone fino al primo piano della palazzina e hanno approfittato di una porta finestra semiaperta per entrare.



I proprietari erano in camera da letto con la porta chiusa e non hanno sentito alcun rumore. I ladri hanno agito in silenzio e sono riusciti ad arraffare monili in oro per un valore di oltre 5000 euro. Nella refurtiva collane, bracciali, orecchini. Gli inquilini intorno alle 22 sono usciti dalla camera e si sono accorti che tutto era sotto sopra e hanno dato l’allarme ai Carabinieri sono intervenuti per la quantificazione del danno.



All’incirca nello stesso orario, in via Lubiana, un altro colpo. Anche in questo caso i ladri si sono arrampicati per la cola dell’acqua e hanno raggiunto il balcone al primo piano. Hanno forzato la porta finestra e sono entrati. I proprietari di casa erano al piano inferiore e non si sono accorti di nulla. I malviventi hanno preso una borsa da cui hanno prelevato 70 euro. Gli inquilini hanno dato l’allarme ai carabinieri che sono intervenuti sul posto per la denuncia. Ladri pronti a tutto, anche ad entrare in casa nonostante la presenza dei proprietari. Per fortuna non c’è stato nessun faccia a faccia.



Ultimo colpo in via Schiavini. Qui sono arrivati fino al quarto piano passando dalle scale e hanno forzato il portone di ingresso. I proprietari dell’appartamento erano assenti e i ladri hanno agito indisturbati. Sono riusciti a trovare 800 euro in contanti e poi sono scappati. Al rientro è stato dato l’allarme ai carabinieri che hanno registrato anche i danni al portone per circa 200 euro.