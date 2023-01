Pesaro, travasa liquido infiammabile in garage e scoppia l’incendio. Grave a Torrette

Sul posto i vigili del fuoco e il 118 per soccorrere un 50enne pesarese. Intervenuti anche i carabinieri per i controlli di rito

PESARO – Travasa del liquido infiammabile e va a fuoco il garage.

Nel tardo pomeriggio di ieri si è sviluppato un incendio in un garage di un appartamento a Borgo Santa Maria.

Un pesarese sulla cinquantina stava armeggiando in garage con dei contenitori di liquido infiammabile quando una scintilla ha fatto scoppiare un incendio. Le fiamme hanno interessato tutto il garage e anche la macchina dell’uomo.

Il cinquantenne è riuscito a uscire dal garage in tempo, ma è rimasto parzialmente ustionato e ha respirato il fumo. Motivi per cui è stato portato in eliambulanza all’Ospedale di Torrette. Non è in pericolo di vita, ma i medici vogliono vederci chiaro.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno domato l’incendio e i carabinieri per i controlli di rito.