Pesaro, trasferiti i commercianti di piazzale delle Erbe: il San Domenico avrà un nuovo volto

I commercianti spostati in via Gavardini, nel retro di palazzo Gradari. Via ai lavori da 8 milioni per un progetto ambizioso

PESARO – Lavori al San Domenico, trasferiti i commercianti di piazzale delle Erbe.

Ecco che la loro nuova sede è in via Gavardini. Sono state portate via dal San Domenico le strutture e le 13 bancarelle sono state portate nella nuova location nel retro del palazzo Gradari, con doppio accesso da largo Mamiani e da via Rossini.

Il progetto del San Domenico