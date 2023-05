Pesaro, tragedia sul San Bartolo: muore schiacciato da un tronco

PESARO – Tragedia sul Parco San Bartolo, un uomo sulla cinquantina è morto mentre stava tagliando un albero. L’uomo è stato schiacciato dal tronco e per lui non c’è stato nulla da fare.

I Vigili del Fuoco sono intervenuti alle ore 11.30 circa a Pesaro, lungo la Strada Panoramica Adriatica, per soccorrere una persona che mentre eseguiva le operazioni di potatura su una quercia, è stato investito e schiacciato dal tronco principale. La squadra di Pesaro in collaborazione con i Sanitari del 118 provvedeva ad estrarre il signore da sotto il tronco al quale successivamente gli venivano prestate le prime cure, ma sfortunatamente ne veniva constatato il decesso da parte del Medico presente sul posto. I VVF mettevano poi in sicurezza l’area dell’intervento. Sul posto anche i Carabinieri di zona ed il personale CNSAS.