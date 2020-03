Pesaro, tracce di materiale biologico nel guanto perso dopo il furto: i Ris incastrano il ladro

Il colpo in un appartamento in via Madonna di Loreto era avvenuto nel 2018. La denuncia degli inquilini fece scattare le indagini carabinieri. Ecco la vicenda

PESARO – In campo anche i Ris di Roma per incastrare il responsabile di un furto. Il colpo risale a oltre due anni fa. Ma i carabinieri hanno continuato a lavorarci. Spesso in materia di furti il cittadino ha la percezione di impunità dei responsabili, ma questa volta il finale è del tutto diverso.

Il colpo in appartamento era avvenuto a gennaio del 2018, in via Madonna di Loreto. I ladri avevano forzato una porta finestra poi erano entrati arraffando monili in oro per alcune migliaia di euro. Gli inquilini fecero denuncia contro ignoti. I carabinieri di Pesaro intervennero e trovarono un guanto, quello che uno dei ladri utilizzò per evitare di lasciare impronte digitali. Peccato per lui che all’interno di esso i carabinieri hanno trovato materiale biologico da contatto. Tutto repertato e inviato al Ris di Roma che in questi giorni è arrivato a incastrare il responsabile. Il profilo genetico isolato corrisponde a quello di un giovane straniero, pregiudicato per una serie di furti in appartamento. Dalla banca dati è arrivata la risposta positiva, l’uomo era già schedato.

Ora i carabinieri lo andranno a prendere e scatterà la denuncia per furto in abitazione. Una soluzione di un cold case ma un bel segnale anche per far capire alle persone che è importante denunciare.