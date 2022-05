PESARO – Autovelox sulla Panoramica, nuovo appalto per l’estate 2022. Enzo Belloni, assessore all’Operatività, ne ha parlato in Consiglio Comunale per rispondere ai consiglieri Michele Redaelli, Dario Andreolli e Roberto Biagiotti: «I velox sono stati posizionati sulla Panoramica SP44 dall’Amministrazione provinciale nel 2021, ente proprietario della strada. La polizia provinciale aveva avviato un periodo di sperimentazione nell’estate scorsa e probabilmente affiderà un nuovo appalto anche per l’estate 2022».

Sul campo anche la polizia locale che, nel 2021, «ha registrato 9 incidenti con 9 feriti; nel 2022, 4 con 2 feriti. Lo scorso anno sono state 74 le richieste di intervento pervenute alla centrale operativa; nel 2022, sono state 28. Gli accertamenti nel 2021 sono stati 77, nel 2022 sono stati 47» ha precisato l’assessore. Sulla velocità alta di percorrenza, Belloni ha aggiunto: «In alcuni casi è vera, in altri è percepita. Alcune volte è più il rumore che la velocità, ma abbiamo comunque massima attenzione su questo tratto di strada molto frequentato».

Il consigliere della Lega Dario Andreolli ha replicato: «Da una parte c’è l’esigenza di prendere provvedimenti per mettere in sicurezza la strada, dall’altra uno strumento di giusta prevenzione per tenere sotto controllo velocità o chi scambia quella strada per un circuito. Bene che siano riproposti i tutor anche per l’estate 2022».