Pesaro, torna WeNature e ci saranno anche i binocoli con l’intelligenza artificiale

PESARO – Binocoli con l’Intelligenza artificiale per guardare la natura, piante e uccelli.

Dall’11 al 13 aprile torna WeNature, la quarta edizione dell’evento immerso nella natura per parlare di natura ma anche per viverla. Ci sarà la possibilità di fare autentiche esperienze outdoor, dalle escursioni ai laboratori, fino al bird-watching. Appuntamenti in programma a Pesaro al Parco Miralfiore e in Piazza del Popolo. Due location centrali per promuovere attività dedicate agli amanti della natura e ai più giovani, che anche per questa edizione si confermano i protagonisti. Non mancheranno, però, attività dedicate ad un pubblico eterogeneo: talk sul clima e la biodiversità, trekking alla scoperta della flora e della fauna del Parco Miralfiore e in particolare, il welcome trekking members “Creative Cities Unesco”.

Daniele Vimini, vicesindaco assessore alla Cultura e al Turismo del Comune di Pesaro fa sapere: «Abbiamo ideato questa iniziativa con Swarovsky Optik con la tecnologia a supporto del patrimonio artistico, naturale e paesaggistico. L’opportunità offerta dallo strumento ottico messo a punto da Swarovsky Optik, per farsi orientare nella comprensione, nella conoscenza e nella divulgazione scientifica, a partire dagli uccelli ma degli animali in generale, ha assunto una vera e propria dimensione di festival, che ha avuto un primo focus specifico sul San Bartolo. In questa edizione lo faremo con il Parco Miralfiore. Con l’Università di Urbino e il progetto ‘Botanica Partecipata’ di Pesaro 2024, grazie al professor Riccardo Santolini, è stato fatto un lavoro intenso per andare a scoprire, non solo a Pesaro ma in tutta la provincia, le particolarità ambientali, sia animali che vegetali dei luoghi abitati. La borsa di studio in ricordo della figura di Fulco Pratesi è una bellissima iniziativa che continua ad allargare ulteriormente il senso e l’effetto di questa manifestazione anche oltre i tre giorni del suo svolgimento».

«WeNature è il tipo di manifestazione da fare al Parco Miralfiore – ha dichiarato Maria Rosa Conti, assessora all’Ambiente del Comune di Pesaro – Ringrazio per l’iniziativa della borsa di studio intitolata a Fulco Pratesi. Come assessorato all’Ambiente abbiamo attivato il progetto del biomonitoraggio ambientale tramite impollinatori, una pratica che consente di misurare lo stato ambientale, controllare la qualità dell’aria e la presenza di biodiversità attraverso l’utilizzo di preziosi insetti. Sempre al Miralfiore è in itinere, inoltre, il progetto nazionale del Parco della Salute. È così che WeNature sposa in pieno la mission dell’amministrazione».

Camilla Murgia, assessora alle Politiche educative del Comune di Pesaro sottolinea: «WeNature rappresenta una grande occasione per le scuole per apprezzare un patrimonio importantissimo. La conoscenza del patrimonio ambientale sul campo risulta il miglior modo per sensibilizzare le nuove generazioni sulle tematiche legate alla sostenibilità, sui valori di rispetto che dovrebbero esserci per l’ambiente, per la biodiversità ma anche per i suoi abitanti».

«Divulgare e avvicinare le persone alla natura sono i principi di WeNature e che coincidono con la mission di Swarovski, nonché aiutare le persone ad innamorarsi della natura grazie a degli strumenti che consentono loro di vedere cose straordinarie – ha rilevato Franco Cernigliaro, ceo di Swarovski Optik – Pesaro ne ha fatto uno slogan e questo ci ha permesso di lavorare in grande sintonia. Quest’anno manteniamo la struttura dell’evento mettendo a disposizione i nostri strumenti, i binocoli supportati di AI che permettono di avvicinarsi alla natura anche ai coloro che sono meno esperti, rendendoli protagonisti attraverso questo bellissimo laboratorio che è il Parco Miralfiore».

«Cercheremo di approfondire ciò che abbiamo sviluppato in un anno con il progetto Botanica partecipata, un approfondimento di quelli che sono gli aspetti botanici del parco Miralfiore – interviene Riccardo Santolini, Responsabile Centro di Ricerca per la Didattica e l’Ambiente – DISTUM – UNIURB – La borsa di studio avrà tre temi fondamentali: quelli naturalistici, quelli riferiti alla didattica e all’economia ambientale. Tre aspetti di un unico argomento che è quello della conservazione della natura»

L’edizione 2025 vuole sottolineare il ruolo che i cambiamenti climatici, intesi come variazioni della scala dei tempi geologici, hanno sugli habitat animali.

Info e Programma WENATURE: we-nature.it | Fb e IG wenature.pesaro