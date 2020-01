Pesaro, torna in villa e vede i ladri. Raffica di furti, tra topi d’auto e ladri di biciclette

Tentato furto in strada dei Castagni, colpi riusciti sulle auto parcheggiate al Rossini Center e in un bar del centro storico

PESARO – Furti a raffica. Dalle bande organizzate ai ladri di biciclette. Dai topi d’auto ai balordi del fondo cassa.

Ore piene per le forze dell’ordine impegnate a contrastare il fenomeno dei furti. Mercoledì intorno all’ora di pranzo un inquilino stava rientrando nella sua abitazione in una villa bifamiliare in strada dei Castagni a Santa Veneranda quando ha sorpreso 3 persone con accento dell’est che si sono immediatamente dileguate prima di mettere a segno il colpo. Sono salite a bordo di un Bmw chiara e sono sfrecciate via a oltre 100 chilometri orari. Il tentativo di furto è stato denunciato alla Polizia che è intervenuta sul posto con la Volante e la Mobile.

Dunque ancora bande di professionisti così come quelle sgominate in questi giorni prima a Fano con una operazione dei carabinieri e poi a Pesaro dagli agenti della squadra mobile. Da un lato croati dall’altro albanesi.

Intorno alle 13 i ladri hanno fatto visita ad alcune automobili nel parcheggio del Rossini Center di via Gagarin. Qui hanno spaccato il vetro di una Mercedes da cui sono riusciti ad arraffare una borsa Piquadro da lavoro. All’interno c’erano dei documenti di un’azienda. I topi d’auto hanno colpito anche una Volkswagen Tiguan da cui hanno rubato una borsa che conteneva un Ipad, un caricatore e altri prodotti hi-tech. Infine il terzo vetro infranto su una Audi. Anche qui il bottino è stato un pc portatile, tablet e caricatori. I furti sono stati denunciati alla Polizia che è intervenuta per i rilievi di legge.

Da segnalare anche un furto al Bar Pasticceria Arlecchino di via San Francesco, in centro a Pesaro. Qui, forse un ladro solitario, ha forzato la porta di ingresso e si è diretto verso il registratore di cassa. Lo ha aperto e ha preso circa 300 euro, le rimanenze dell’incasso del giorno precedente. Il colpo è avvenuto nella sera tra martedì e mercoledì.

Infine furti anche nello spazio comune di un condominio in via Donizzetti. Qui i ladri hanno rubato due bici da donna e una mountain bike. I proprietari dei mezzi hanno denunciato il fatto alla Polizia.