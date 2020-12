Pesaro, torna il senso unico pedonale nelle vie del centro storico fino all’8 dicembre

PESARO – Da sabato 5 a martedì 8 dicembre, dalle 15 alle 20, sarà in vigore il senso unico pedonale nelle vie del centro storico per dimezzare il flusso di persone e riscoprire le vie secondarie della città.

L’ordinanza n. 1669 prevede l’obbligo di circolazione pedonale a senso unico in alcuni tratti di via Branca, via Rossini, corso XI Settembre, via Toschi Mosca e via Zongo, con divieto di seduta sulle scalinate e limitazione di seduta sulle panchine in piazza del Popolo.

Il senso unico è previsto:

– in via Branca, nel tratto tra via Almerici e via Zongo, con direzione monte-mare;

– via Rossini, nel tratto tra via Mazzolari e piazza del Popolo, con direzione mare-monte;

– c.so XI settembre, nel tratto tra piazza del Popolo e via Barignani, con direzione sud-nord;

– via Toschi Mosca, tra corso XI settembre e via dell’Annunziata, con direzione monte-mare;

– via Zongo, nel tratto tra via Branca e via Sabbatini, con direzione sud-nord;

In queste vie è vietata la circolazione di biciclette, monopattini, acceleratori di andatura.