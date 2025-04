Pesaro, torna la ruota panoramica ma il sindaco chiede garanzie per il verde

PESARO – Torna la ruota panoramica in in piazzale della Libertà. Ma più garanzie per il verde.

Ad annunciarlo sono il sindaco Andrea Biancani e l’assessore alle Attività Economiche Francesca Frenquellucci, che spiegano: «La ruota, totalmente gratuita per il Comune di Pesaro, è un bell’elemento di attrazione turistica per la città, apprezzata dai cittadini e dai visitatori per ammirare il mare e la città dall’alto. È posizionata in un punto strategico del Lungomare, alle spalle della Sfera di Pomodoro, senza che ne intralci la bellissima visuale che si scorge da piazzale della Libertà». Tuttavia, «pretendiamo che al termine della stagione, una volta smontata, vengano effettuati i corretti ripristini del verde pubblico. Cosa che quest’anno non è avvenuta subito dopo lo smontaggio e per noi è inaccettabile».

Così, in vista del ritorno della ruota panoramica, «abbiamo deciso di introdurre una novità importante sul piano della tutela ambientale e del decoro urbano. Ovvero raddoppiare la cauzione alla ditta che gestisce l’attrazione, a garanzia dell’effettiva esecuzione dei lavori di ripristino una volta smontata. Una scelta obbligatoria, visto che gli interventi di sistemazione del prato e degli spazi verdi non sono stati completati come previsto».

Come spiega anche Luca Pieri, presidente di Aspes: «La cauzione versata dalla ditta per l’attività del 2024 è stata usata per ripristinare l’impianto di irrogazione del prato, ma non sarebbe stata sufficiente per la sistemazione e nuovo innesto dell’erba. Considerando il ritorno della ruota, previsto anche per la stagione estiva che verrà, abbiamo deciso di non intervenire ora per non vanificare il ripristino di un’area, che tra poche settimane, ospiterà di nuovo l’istallazione».

In compenso, concludono sindaco e assessora: «Sistemare l’area ora, per poche settimane, non avrebbe avuto senso, come ha sottolineato il presidente di Aspes Pieri. Siamo consapevoli che la ruota panoramica piace e per questo abbiamo deciso di confermare la sua presenza, ma a determinate condizioni: raddoppiando della cauzione che ci consentirà di garantire che i lavori di ripristino del verde vengano eseguiti in maniera puntuale e soprattutto completa».