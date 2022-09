Pesaro, torna in Italia nonostante l’espulsione e finisce in carcere per una condanna definitiva

PESARO – Torna a trovare i genitori, ma su di lui pendeva un ordine di carcerazione e non aveva terminato i 5 anni del decreto di espulsione dall’Italia. Finisce in carcere.

Un passato costellato di furti in abitazione o di collane, ma anche reati inerenti alla droga. Motivi per i quali era stato espulso dallo stato italiano. Lui è un albanese di 33 anni che in passato risiedeva a Montelabbate. Nel 2020 aveva lasciato il territorio italiano per ottemperare al decreto di espulsione che ha validità di cinque anni.

Ma nei giorni scorsi è tornato in Italia. Nel frattempo aveva sposato una ragazza pugliese motivo per cui voleva rientrare per andare a trovare i suoi genitori e quelli della sua compagna.

Ma il suo viso era ancora ben impresso nelle facce dei poliziotti pesaresi che in passato hanno avuto più volte a che fare con lui. Così è stato riconosciuto alla stazione ed è stato immediatamente controllato. È stato quindi arrestato per aver infranto il divieto di ritorno. Motivo per cui si è presentato davanti al giudice per la direttissima.

Peccato per lui che tutti i piccoli reati commessi in passato erano diventati definitivi tanto che su di lui pendeva una condanna di un anno e sei mesi.

Il giovane ha patteggiato a un anno un mese e 10 giorni ma è finito in carcere per la condanna definitiva.