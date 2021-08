Pesaro, torna la Festa dell’Unità in piazza. E ci sarà il ministro Speranza

PESARO – Torna la Festa de l’Unità a Pesaro. Da mercoledì 25 a domenica 29 agosto la politica incontra i cittadini in Piazza del Popolo. Si inizierà con l’anticipazione, già da lunedì 23, del Ministro Speranza in piazzale Collenuccio. Dopo un anno di stop causato dalla pandemia, la politica riparte da Piazza del Popolo per incontrare i cittadini dal vivo. Non solo PD, ma anche tanto spettacolo e confronto con forze politiche differenti che dialogheranno su temi europei, locali e regionali.

Cinque giorni di politica intensa che si apriranno con uno sguardo attento alla situazione pandemica «La pandemia non ha fermato lo spirito dei nostri iscritti e militanti – commenta Rosetta Fulvi, segretaria provinciale PD – sono stati tanti gli eventi On-line organizzati in tutta la provincia, ora ripartiamo anche dal vivo. Da venerdì 23 agosto, anticipando i cinque giorni di Festa, sarà ospite a Pesaro il Ministro della Salute Roberto Speranza, in modo da avere un quadro chiaro della situazione pandemica in Italia».

Si proseguirà poi da mercoledì 25, fino a domenica 29. Tanta politica, spettacolo e confronto con anche esponenti di altri partiti, sottolinea Timoteo Tiberi, responsabile organizzazione provinciale PD: «Dall’Europa ai comuni, passando per la regione ma sempre vicini alla generazione giovanile e all’ambiente, saranno questi i temi centrali della Festa 2021».



L’iniziativa rispetterà, come da norme, le regole anti-Covid e sarà obbligatorio il certificato verde per accedere agli eventi: «Il tutto sarà possibile grazie all’aiuto dei nostri numerosi volontari che rappresentano il vero cuore pulsante della Festa de l’Unità – conclude Francesca Fraternali, segretaria PD Pesaro – nei prossimi giorni verranno pubblicate le modalità utili per accedere alle iniziative, saranno rispettate tutte le norme anti-Covid e, inoltre, sarà obbligatorio essere in possesso di Green pass per accedere alle iniziative della Festa 2021».