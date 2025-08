Pesaro, torna Epoca by Night: la mostra di auto d’epoca

PESARO – Tutto pronto per la 6^ edizione di “Epoca by Night – Italiani in auto – Concorso e mostra statica per auto d’epoca”. L’evento, organizzato dall’Autoclub Storico Pesaro “Dorino Serafini” si svolgerà venerdì 1 agosto, dalle 16.30 alle 23.30, in Piazzale della Libertà e nel lungomare pesarese, dove sfileranno e verranno esposti circa 75 veicoli, 16 club coinvolti e 3 giudici di alto spessore.

«Un evento bello e apprezzato, diventato un appuntamento fisso dell’estate pesarese, che richiama ogni anno tantissimi appassionati, cittadini e turisti – ha commentato il sindaco Andrea Biancani -. Epoca by Night è organizzata con grande professionalità dall’Autoclub Storico Pesaro “Dorino Serafini. Un’associazione che, insieme al Motoclub Benelli, organizza tantissime attività, mostre, tour, concorsi, che danno prestigio e lustro a Pesaro e fanno conoscere le bellezze di tutto il territorio. Ricordo che queste realtà sono formate da collezionisti e appassionati che spendono i loro soldi per acquistare e tenere in città delle vere e proprie opere d’arte, riconosciute a livello nazionale. Grazie a loro, il Comune vi sostiene con orgoglio».

Così il vicesindaco Daniele Vimini – «Abbiamo ancora negli occhi la bellezza della sfilata dello scorso anno, che ha impreziosito l’estate della Capitale italiana della Cultura e lo farà anche quest’anno, con modelli unici, meravigliosi. Una manifestazione identitaria che celebra la passione della nostra città, Terra di Piloti e Motori».

«La manifestazione è riservata ad autovetture di qualsiasi tipo e marca costruite fino all’anno 2000. Sono ammesse le vetture in possesso di CRS, ADS, Certificato di Identità ASI o Carta d’identità FIVA, o quelle che l’organizzazione, a suo insindacabile giudizio, reputa di particolare interesse storico, anche se non in possesso dei certificati», ha spiegato il presidente dell’Autoclub Storico Pesaro “Dorino Serafini” Danilo Crescentini.

Le auto sfileranno dal pomeriggio verso il lungomare e verranno esposte nel prato di piazzale della Libertà. Un breve intervallo, prima della sfilata serale, con la cena organizzata nel cortile di Ratti, in via Rossini. Alla serata sarà presente anche il presidente Asi Alberto Scuro.

«Un evento a cui siamo molto legati – ha sottolineato il presidente di Terra Piloti e Motori Alberto Paccapelo – coetanea della nostra associazione, insieme alla Coppa Faro. Due iniziative di carattere nazionale che mettono in mostra il nostro territorio».

Il concorso ha lo scopo di valorizzare la conservazione e il restauro dei veicoli d’epoca e di interesse storico. Saranno ammesse alla manifestazione vetture perfettamente funzionanti, in regola per la circolazione e munite di assicurazione R.C.A. I partecipanti dovranno essere in possesso della patente di guida e della tessera ASI – FIVA. Il Comitato Organizzatore si riserva di selezionare anche partecipanti ancora non in possesso di tessera ASI e questo per incentivare la acquisizione di nuovi potenziali soci.

Le categorie in concorso spiegate da Francesco Cangiotti, vicepresidente dell’Autoclub Storico Pesaro “Dorino Serafini: «“Classic” dal 1946 al 1960, “Post Classic” dal 1961 al 1970 826 veicoli), “Modern” dal 1971 al 1980 (17 veicoli), “Post Modern” dal 1981 al 1992 (7 veicoli), “Youngtimer” dal 1993 al 2000 (12 veicoli). Sono previsti premi per ogni categoria, mentre il “BEST OF SHOW – Epoca By Night 2025- Italiani in auto” verrà assegnato fra le auto che si sono aggiudicate il primo premio nelle varie categorie». I vincitori verranno decretati da una giuria composta da 3 giudici designati dall’Ente organizzatore. Le vetture saranno esaminate prendendo in considerazione il modello della vettura, la sua rarità, la sua diffusione in Italia, l’eleganza, l’armonia dei colori, degli interni, l’estetica del vano motore, il grado di conservazione o del restauro.

Spazio anche ai giovani, con la 3^edizione del trofeo “Asi giovani drivers”, in programma il 2 e 3 agosto e riservato ai conducenti “under 40” di auto e moto storiche. Come spiega Massimo Campanari: «L’evento partirà dalla Pista Go-Kart di Pesaro imboccando la splendida strada panoramica che dal porto sale a Castel di Mezzo. Da qui si scenderà verso Gradara e quindi Tavullia, la terra del mitico Valentino Rossi. Prove di abilità, pranzo e visita alla VR46. Nel pomeriggio risalita lungo la Valmarecchia fino a Jesi e Monsano. Serata con cena sulla “sabbia di velluto” di Senigallia e poi full immersion nello scatenato Rock & Roll del Summer Jamboree. Il giorno dopo, giro panoramico nell’entroterra marchigiano con arrivo alla Perbacco Country House».