Pesaro, torna l’area pedonale in viale Trieste dal 1 giugno al 1 settembre

PESARO – Confermata, per il quinto anno consecutivo, la pedonalizzazione estiva della zona mare della città regolamentata con l’ordinanza a firma della dirigente Francesca Muzzini, comandante della Polizia Locale.

Le modifiche alla viabilità saranno valide, per tre mesi, dall’1 giugno fino all’1 settembre 2024. In questo periodo di tempo entrerà in vigore l’Area Pedonale Urbana (APU) di viale Trieste e, contestualmente in alcuni tratti dello stesso viale e delle vie limitrofe, sarà attuata una Zona a Traffico Limitato (ZTL) a fasce orarie.

L’APU, valida h24 in viale Trieste, è prevista nel tratto compreso tra viale Zara e via Ninchi e nel tratto tra viale Leonardo da Vinci e viale Paterni. Quella di viale Fiume nel tratto tra viale Trieste e il civ. 97 di viale Fiume; in viale Pola dal civico 43 all’intersezione con viale Trieste; in viale Rovereto dal civico 34 all’intersezione con viale Trieste; in viale Monfalcone dall’intersezione con viale Trieste per circa 33 metri fino agli accessi carrabili.

Il doppio senso di marcia, h24, nello stesso periodo, sarà istituito in viale Fiume (dal civico 97 all’intersezionale con viale Trento), in viale Pola (dal civico 43 all’intersezione con viale Trieste), in viale Rovereto (dal civico 34 all’intersezione con viale Trieste), in viale Monfalcone (dall’intersezione con viale Trieste per circa 33 metri fino agli accessi carrabili).

La Zona Traffico Limitato, prevista tutti i giorni dall’1 giugno all’1 settembre 2024 dalle ore 19 alle 6 del giorno successivo interesserà: viale Trieste nel tratto compreso tra via Ninchi e viale L. da Vinci; viale D. Alighieri e viale Marconi (nel tratto compreso tra viale Trento e viale Trieste), viale L. Da Vinci (tratto compreso tra viale Trieste e gli accessi carrabili posti al civ. 35).

Cambierà il senso di marcia, rispetto a quello ordinario, h24, nel tratto tra viale Trieste e viale Battisti di viale L. Da Vinci e in viale Paterni (tratto tra viale Trento e Trieste).

L’ordinanza dirigenziale prevede inoltre la Zona Traffico Limitato serale nel weekend (dalle ore 21 di venerdì alle 7 del sabato, dalle 21 del sabato alle 7 della domenica, dalle ore 21 della domenica alle ore 7 del lunedì) nelle seguenti vie: viale Trieste (tra viale della Repubblica e viale Zara); viale Lanfranco (tra viale Trieste e Trento); viale Zara (tra viale Trieste e Trento), viale Pola (tra viale Trento e il civico 43), viale Rovereto (tra viale Trento e il civico 34), viale Monfalcone (tratto tra v.le Trento ai passi carrabili posizionati circa 33 metri prima dell’intersezione con viale Trieste).

QUI l’ordinanza dirigenziale.