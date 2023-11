Pesaro, un tesoretto per il Comune: la Giunta libera 3,2milioni nell’ultima variazione al Bilancio 2023

PESARO – Variazione di bilancio, un tesoretto per il Comune di Pesaro. La Giunta approva l’ultima variazione al Bilancio dell’anno, ancora una volta dai numeri importanti – pari a 3,259 milioni di euro – e col segno positivo per l’annualità in corso». Il documento sarà discusso nel prossimo Consiglio comunale del 24 novembre e che punta, ancora una volta, «a destinare le risorse in particolare per manutenzioni, lavori pubblici e cultura; settori chiave per l’Amministrazione insieme a servizi educativi e sociale su cui eravamo intervenuti nelle precedenti» spiega Andrea Nobili, assessore al Rigore, nel presentare la variazione che «ci permette di assecondare le richieste che arrivano dai vari settori, inserire i nuovi finanziamenti e riallocare le risorse risparmiate durante l’anno».

L’importo complessivo deriva per 2,095 milioni da maggiori entrate accertate «a conferma della fedeltà fiscale dei pesaresi», per 562mila dall’avanzo di amministrazione e per 601mila per economie di spesa.

Pari a 1.340.000 euro le risorse per le opere pubbliche. Nel dettaglio la variazione destina: alla sistemazione e asfaltatura delle strade 450mila euro; all’acquisto di attrezzature e arredi 200mila e 150mila euro; all’impianto sportivo di Borgo Santa Maria, 80mila euro e 50mila euro per l’impianto di Villa San Martino; alle manutenzioni altri 67mila euro; per le mura di Novilara per 40mila euro. Inseriti nella variazione anche 40mila euro per incarichi di progettazione destinati al territorio del Municipio di Monteciccardo. Ricomprese nell’importo complessivo delle opere pubbliche le risorse per adeguamento prezzi (132mila euro) imposte dalla normativa nazionale (Dl 73/2021) legate al cantiere dell’Auditorium Scavolini. Tra le risorse destinate al settore, anche da5,6 milioni che la variazione “libera” per il 2024 per la realizzazione del progetto ITI di rigenerazione urbana e riqualificazione del patrimonio comunale.

Per la cultura e le manifestazioni (Natale “da Capitale” compreso), in particolare per l’anno di Pesaro 2024, previsti ulteriori 658.000 euro.

Sono invece di 250mila euro le risorse che si aggiungono per cura, manutenzione e gestione del verde pubblico; 70mila per le iniziative legate allo sport. I restanti importi sono per le spese di gestione dell’Amministrazione.