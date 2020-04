Tentato furto in appartamento con la famiglia in casa, scatta l’allarme

Dopo settimane in cui fenomeno era azzerato, alcuni ladri esasperati hanno tentato l'assalto in una casa a Pesaro. Indagano i carabinieri

PESARO – Non se ne parlava da giorni, settimane. I furti in appartamento, da sempre una delle questioni più discusse dai cittadini rispetto alla percezione di sicurezza, erano letteralmente azzerati.

Ma anche i ladri arrivano ad essere esasperati e tentano il furto quando la famiglia è addirittura in casa.



Il confinamento casalingo imposto per prevenire la diffusione del contagio del coronavirus, ha avuto la conseguenza di ridurre i furti in appartamento.

Eppure nella notte tra mercoledì e giovedì, c’è stato un episodio. I ladri hanno provato a entrare in una abitazione in via Leoncavallo nella zona di Villa San Martino. I proprietari di casa erano ovviamente all’interno dell’abitazione. Ma i malviventi sarebbero stati pronti a tutto.



Se prima sceglievano come orario per colpire quello del tardo pomeriggio quando gli inquilini erano al lavoro, ora, esasperati, hanno tentato di introdursi anche in presenza delle persone.

Per fortuna è scattato anche l’allarme. Il tutto mentre i residenti avevano già allertato i carabinieri dopo aver sentito i primi rumori. I ladri, disturbati dall’allarme, si sono dati alla fuga. I carabinieri hanno cercato nelle vie limitrofe, ma dei malviventi nessuna traccia.