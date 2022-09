Pesaro, tentano di rubare componenti per auto di lusso: arrestati

PESARO – L’obiettivo era rubare componenti per auto di lusso, beccati.

Nei giorni scorsi sono stati fermati due polacchi di 25 e 29 anni, sorpresi sul loro furgone durante un controllo incrociato. Per loro l’accusa è di essere stati qualche ora prima a far visita a una ditta pesarese che produce componenti di carrozzeria per auto super lusso come Ferrari, Aston Martin e Maserati. Hanno tentato di entrare ma è scattato l’allarme e la telecamera li ha inquadrati.

Sono scappati a mani vuote ma è scattata la ricerca del loro furgone tramite la targa. Una volta raggiunti all’interno del mezzo le forze dell’ordine hanno trovato arnesi da scasso, ricetrasmittenti, guanti e un oggetto rubato da una ditta di Faenza. Anche in quel caso un componente per una super auto.

Così sono stati fermati. Nelle scorse ore l’udienza di convalida. I due restano in carcere.