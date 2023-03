Pesaro, caos in chiesa: tenta di rubare la borsa a una donna durante la messa

PESARO – Il borseggiatore voleva rapinare una anziana durante la messa del sabato pomeriggio. L’obiettivo era la borsa di una fedele, momenti di tensione.

Il fatto è avvenuto alla chiesa dei Cappuccini durante la celebrazione delle 18. All’interno oltre al parroco alcune decine di fedeli impegnati nell’ascolto della messa e nei canti.

È proprio in questo frangente che un uomo di 30 anni, carnagione chiara, è entrato e ha avvicinato una donna e ha cercato di portarle via la borsa. Un giovane ha visto la scena e la stessa signora ha urlato qualcosa. Senza pensarci troppo l’uomo si è scagliato contro il malvivente impedendogli di portare via la borsa alla anziana. Ne è nata una colluttazione, un momento concitato e di paura.

Il malvivente per guadagnarsi la fuga ha dato una testata al signore che ha difeso la donna e lo ha colpito al naso.

Poi è scappato di corsa mentre l’uomo ha iniziato a sanguinare copiosamente. È stato portato al pronto soccorso dove i medici hanno diagnosticato la rottura del setto nasale e hanno refertato una prognosi di circa tre settimane.

Sul posto oltre all’ambulanza anche la squadra volante della polizia che ha effettuato le ricerche in tutta la città con il supporto della squadra mobile. Verranno visionate anche le telecamere di sorveglianza della zona. Le ricerche sono fitte.