Pesaro, il tema degli asili e manutenzioni in Consiglio. Mattioli bacchetta il centrodestra

PESARO – Asili e manutenzioni, la consigliera Pd Anna Maria Mattioli risponde al centrodestra. Lunedì 25 luglio il consiglio comunale che vedrà anche modifiche al bilancio.

«Nella prossima variazione di bilancio, non sono state destinate le risorse necessarie per la manutenzione degli asili comunali, perché qualcuno dall’ opposizione ha come sempre alzato il ditino quasi a “bacchettare” l’assessore, peraltro sempre molto attento. Ascoltati i tecnici, il centro operativo comunale e l’intera maggioranza, ha accolto come tutti gli anni e predisposto con l’ufficio finanziario le risorse necessarie, a riprova che la sicurezza dei nostri piccoli alunni continua ad essere, come lo è sempre stata, in cima alla lista delle priorità per questa amministrazione».

Mattioli specifica: «La sonora bocciatura da parte della maggioranza della mozione Andreolli, come ben documentato e illustrato in consiglio comunale, aveva le motivazioni di una “sterile e ingenua” richiesta, dimostrando poca attenzione a quanto ogni anno viene stanziato a tal fine.

La destra disattenta dimostra ancora una volta, di fare politica “del giorno dopo” con soluzioni risibili se non addirittura controproducenti, in quanto aveva messo un limite nella richiesta di 100mila euro, che saranno in previsione, ulteriormente incrementati nel corso dell’anno. Diamo merito all’assessore Andrea Nobili del grande lavoro su tutti i capitoli di spesa dell’intera variazione di bilancio, che come maggioranza voteremo favorevolmente il prossimo lunedì in consiglio comunale».