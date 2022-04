Pesaro e Tavullia piangono la scomparsa di don Giuseppe Signoretti

Per tanti anni al servizio della parrocchia di San Michele Arcangelo in Montegaudio di Monteciccardo e quella di Babbucce di Tavullia. Ha ricoperto anche l'incarico di Economo Diocesano e di Direttore dell'Ufficio per i Beni Culturali

TAVULLIA – La diocesi di Pesaro piange la scomparsa di Don Giuseppe Signoretti, tornato alla casa della Padre all’età di 88 anni. Era nato a Tavullia il 26 aprile 1934 ed era stato ordinato sacerdote il 28 giugno 1959. Nel 2019 era stato ricevuto da Papa Francesco in occasione del 60esimo di sacerdozio.



Il religioso era stato per tanti anni al servizio della parrocchia di San Michele Arcangelo in Montegaudio di Monteciccardo e amministratore parrocchiale della parrocchia di S. Giovanni Battista in Babbucce di Tavullia. Ha ricoperto anche l’incarico di Economo Diocesano e di Direttore dell’Ufficio Diocesano per i Beni Culturali.

Molto sentito il ricordo affidato ai social da parte dell’amministrazione di Tavullia: «Con grande dolore abbiamo appreso della dipartita del nostro caro Don Giuseppe Signoretti. Una figura importante per Tavullia, che insieme a don Cesare e don Ferruccio hanno caratterizzato il nostro paese per tanti anni, con l’energia e l’attaccamento per il proprio paese. Condoglianze di cuore alla Famiglia Signoretti da parte del sindaco e di tutta l’amministrazione».



Don Giuseppe Signoretti

Dello stesso tenore anche il ricordo del consigliere comunale di Pesaro Giampiero Bellucci che ha anche condiviso l’immagine del sacerdote con il Santo Padre: «Caro don Giuseppe Signoretti, hai terminato la tua corsa. Ho avuto modo di conoscerti sia come sacerdote vicino alle tue pecore di Monte Gaudio, Babbucce e poi Tavullia, ma soprattutto nel tuo lavoro di Economo Diocesano: attento, scrupoloso, generoso, dinamico, convinto, sempre al servizio della pastorale diocesana. Mi hai dato fiducia nella Direzione della casa di riposo “Padre Damiani”, luogo in cui ho potuto vedere il frutto del tuo impegno di amministratore, fedele e capace di scelte impegnative. Tante Opere della nostra Diocesi di Pesaro, sono dovute al tuo lavoro. Meriti il riposo nella Pace Eterna. A Dio don Giuseppe!» Il rito funebre si svolgerà lunedì 11 aprile alle ore 15 presso la Chiesa Parrocchiale di Tavullia.