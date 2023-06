Pesaro, un tavolo in Prefettura per la prevenzione degli incendi

PESARO – Prevenire gli incendi e incrementare la capacità di risposta del sistema, il tavolo in Prefettura.



L’incontro ha mirato a favorire un approccio integrato e coordinato tra tutte le componenti del sistema provinciale di Protezione Civile per un più efficace contrasto agli incendi boschivi e di interfaccia ed ai rischi connessi. Al tavolo di coordinamento, presieduto dal Vice Prefetto Vicario Beatrice Mariano e dal Dirigente regionale Stefano Stefoni, hanno partecipato i sindaci e rappresentanti dei comuni di Pesaro, Carpegna, Gabicce Mare e Urbino, i presidenti delle Unioni montane della provincia (del Montefeltro, Alta Valle Metauro, del Catria e del Nerone), il comandante della Polizia Stradale, i delegati delle Forze dell’ordine, unitamente al Gruppo CC della Forestale, della Capitaneria di Porto e dei Vigili del Fuoco, della Provincia-Servizio Strade, nonché ANAS, RFI, Autostrade per l’Italia, l’Ente Parco San Bartolo e il Presidente della Comunità San Bartolo.



La riunione, oltre a sensibilizzare le diverse amministrazioni sull’aggiornamento dei piani comunali di protezione civile per il rischio di incendi di interfaccia in ambito urbano rurale e nelle aree naturali più frequentate, ha consentito di mettere a sistema tutte le iniziative di protezione civile per il controllo del territorio programmate dai diversi enti, nonché l’impiego delle risorse umane, aeree e terrestri necessarie.

Da parte di tutti è stata evidenziato quanto sia indispensabile la collaborazione delle forze di Polizia Locale e del Volontariato di protezione civile per il concorso, le informazioni e il supporto eventualmente necessari alle squadre intervenute in caso di incendio.