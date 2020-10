Pesaro, tamponi in auto: i test a Villa Fastiggi

Il drive-in rimarrà dunque in strada dei Cacciatori, zona Poste, per tutti i comuni della Valle del Foglia. Luogo confermato

PESARO – Sale il numero dei contagi, è già arrivata una prima stretta della Regione rispetto all’uso della mascherina all’aperto.



Anche il Comune di Pesaro effettua una scelta per agevolare i tamponi. Ad annunciarlo è il sindaco Matteo Ricci. «Il test drive Covid-19 si fa di nuovo in strada dei Cacciatori, al Centro Operativo del Comune di Pesaro. Ho dato indicazioni di spostare alcuni uffici, lo comunicheremo ufficialmente all’Asur». Il drive-in per i tamponi rimarrà dunque a Villa Fastiggi, zona Poste, per tutti i comuni della Valle del Foglia: «In questi mesi tante persone si sono recate in quel luogo e tutto ha funzionato bene, per questo – conclude il sindaco – conviene confermare la stessa posizione».

Durante l’emergenza coronavirus il meccanismo era questo: si entra in auto dal cancello del Centro operativo, poi il primo vaglio. Gli operatori dell’Asur effettuano il tampone alla persona in macchina. Che è sempre stato doppio, cioè ripetuto almeno dopo 24 ore, per avere la certezza di essere negativi. La struttura ha servito tutto il distretto pesarese. Il servizio ha aiutato ad aumentare i tamponi e a verificare di conseguenza tutti coloro che saranno guariti.