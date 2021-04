Pesaro, tamponi alle scuole medie: all’appello oltre 2500 studenti

PESARO – Il Comune di Pesaro prosegue in solitaria la sua campagna per lo screening agli studenti, in modo da garantire un rientro scolastico in sicurezza e un tracciamento in caso di contagio.

Riparte dalle scuole medie il modello “Scuole sicure” lanciato dal Comune di Pesaro: da domani, giovedì 8 aprile, fino a sabato 10 aprile, in programma il terzo screening anti Covid-19 agli oltre 2500 studenti della città organizzato dall’amministrazione.

«Occorre monitorare gli studenti, per concretizzare l’idea di una riapertura delle scuole in sicurezza. I giovani – sottolinea il sindaco Matteo Ricci – sono fuori dalla campagna, perché fino ai 16 anni non verranno vaccinati e dai 17 in su lo faranno ad anno scolastico terminato. Lo screening è una fotografia del momento, per questo andrebbe ripetuto periodicamente: è un’operazione che dovrebbe esser fatta dallo Stato o dalla Regione, ma a Pesaro, per la terza volta, verrà organizzata dall’Amministrazione comunale».

L’8, 9 e 10 aprile sono le tre date scelte per i tamponi rapidi che la macchina organizzativa diretta dal Comune svolgerà nelle secondarie di primo grado in collaborazione con AIL Pesaro, Croce Rossa, Protezione Civile, con il sostegno di Aspes e dei dirigenti scolastici e, da domani, anche grazie a quello della onlus Gulliver e dei suoi volontari.

«Una rete sempre più amplia che rafforza il valore di un’operazione sociale e di prevenzione che, tra i primi, abbiamo deciso di mettere in campo per garantire il rientro in sicurezza in classe. Ringraziamo i professionisti, i volontari, i ragazzi, le famiglie e i dirigenti scolastici che da subito hanno compreso il valore dell’iniziativa e che hanno collaborato fattivamente» aggiungono l’assessore alla Coesione con delega alla Salute Mila Della Dora e l’assessore alla Crescita Giuliana Ceccarelli.

Il calendario dello screening parte giovedì 8 aprile, data durante la quale due postazioni itineranti eseguiranno i tamponi rapidi agli studenti delle prime medie. Nel dettaglio: l’8 aprile, dalle 8:30 alle 10:00 lo screening è previsto alla Dante Alighieri (per i ragazzi delle prime medie della Dante Alighieri e della Nuova Scuola) e alla Don Gaudiano dalle 8:30 alle 10:30; dalle 10:30 alle 11 lo screening si farà alla Leopardi; dalle 11 alle 11:30 alla Olivieri; dalle 11:30 alle 12:00 alla Manzoni; dalle 12 alle 12:30 alla Galilei; dalle 12:30 alle 13:30 alla Pirandello.

Ritmi intensi garantiti dalla “doppia” squadra operativa negli istituti, quella guidata dalla Croce Rossa Italiana, comitato di Pesaro e quella dell’AIL Pesaro che, con mezzi mobili, raggiungeranno le sedi degli istituti garantendo la copertura completa delle prime medie di Pesaro, frequentate da 840 alunni.

Lo screening proseguirà poi per i circa 1700 studenti delle seconde e terze classi: venerdì 9 aprile dalle 8:30 alle 11 si farà alla Pirandello; dalle 8:30 alle 12 alla Dante Alighieri (per gli studenti della Dante, della Tonelli e della Nuova Scuola); dalle 11:30 alle 13 alla Manzoni; dalle 12 alle 13 alla Galilei. Sabato 10 aprile i tamponi veloci verranno eseguiti dalle 8:30 alle 10:30 alla Leopardi; dalle 8:30 alle 13 alla Don Gaudiano; dalle 11 alle 13 alla Olivieri.